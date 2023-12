POL-PDLD: Germersheim - Vermisste Jugendliche - Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim (ots) - Gestern Morgen kam es an der Kreuzung Ritter-von-Schmauß Straße/ 17er Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin übersah die vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrradfahrerin. Diese wurde bei ihrem Sturz schwer verletzt und kam mit Frakturen in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 ...

