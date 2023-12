POL-PDLD: Landau - ACHTUNG "PayPal-Freunde"

Landau (ots) - Am 30.11.2023 wurde der Polizei Landau eine Verkehrsunfallflucht in der Karl-Sauer-Straße in Landau gemeldet. Durch den vermeintlichen Unfallverursacher wurde ein Zettel mit einer Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Da unter der Nummer niemand zu erreichen ist, wird die Person gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollten weitere Personen den Unfall beobachtet haben, ...

