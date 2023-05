Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Heimspiel! - Aktionstag der Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg am Pfingstsamstag

Pinneberg (ots)

Tornesch - Unter dem Titel "Heimspiel!" findet am Pfingstsamstag ein Aktionstag der Jugendfeuerwehren an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch-Ahrenlohe statt.

Dieses Jahr gibt es kein kreisweites Pfingstzeltlager. Daher hat der Kreisjugendfeuerwehrauschuss ein Alternativangebot für die vielen Kinder und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren des Kreises geschaffen.

Am 27. Mai werden ab 13 Uhr 432 Teilmehmende aus 32 gemeldeten Gruppen zusammenkommen und in 10 verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Der hier gelebte freundschaftliche Wettkampf ist jedes Jahr für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren und ihre Betreuerinnen und Betreuer ein großes Highlight.

