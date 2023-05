Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuerwehren bekämpfen Dachstuhlbrand im Reihenhaus

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 16. Mai 2023, 18.34 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Apfelstieg +++ Einsatz: FEU3 R0 (Feuer, 3 Löschzüge)

Pinneberg - Mit einem massiven Kräfteaufgebot haben am Dienstagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehren Pinneberg, Appen und Halstenbek einen ausgedehnten Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus bekämpft. Bei dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Umgehend erfolgte eine Alarmstufenerhöhung und weitere Einsatzkräfte wurden in den Apfelstieg, bzw. Wedeler Weg alarmiert. Durch einen massiven Löschangriff im Innen- und Außenangriff konnte eine Brandausbreitung auf weitere Reihenhäuser verhindert werden. Mithilfe der Pinneberger Drehleiter wurde mit dem Wenderohr ein massiver Löschangriff mit Schaum eingeleitet. Einsatzleiter Claus Köster, Wehrführer der FF Pinneberg, forderte eine zweite Drehleiter von der FF Halstenbek nach. Auf beiden Seiten des Hauses wurden von den Drehleiterkörben der Hubretter aus, die Dachpfannen aufgenommen und ausführliche Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Nach rund einer Stunde ist das Feuer, das sich im gesamten Dachbereich ausgebreitet hatte, endgültig unter Kontrolle. Dennoch sollte sich der Einsatz noch längere Zeit hinziehen und insbesondere für das Technische Hilfswerk noch Arbeit bedeuten.

Einsatzleiter Claus Köster, lobte die hervorragende Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. "Ein großer Dank geht an die benachbarten Feuerwehren, sowie die Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und dem DRK für die reibungslose Zusammenarbeit."

Im Einsatz waren rund 110 Einsatzkräfte. Zur Stunde sind die Einsatzkräfte bestehend aus Feuerwehr und THW dabei, den offenen Dachstuhl mit Planen abzudecken. Die Reihenhäuser sind teilweise unbewohnbar.

Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

