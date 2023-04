Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrüche in der Werderstraße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 23.04.2023, kam es in der Werderstraße in Rheinfelden zu zwei Einbrüchen in Betriebsgebäude. Während in einen Fall die Täterschaft die Räumlichkeiten gar nicht betrat, taten sie dies zwar im zweiten Fall, allerdings löste die dort installierte Alarmanlage aus und vertrieb den oder die Einbrecher. Der Alarm hatte dort kurz vor 00:30 Uhr angeschlagen. Gestohlen wurde nichts, aber es wurde ein Sachschaden von rund 1300 Euro an den Gebäuden angerichtet. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise!

