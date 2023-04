POL-FR: Weil am Rhein: Fahrer flüchtet zunächst und kommt mit Fahrrad an Unfallstelle zurück - mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Samstag, 22.04.2023, kam es in Weil am Rhein zu einem vollendeten Einbruch und einem Einbruchsversuch. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 11:00 Uhr, suchten Einbrecher eine Wohnung in der Hauptstraße heim. Über ein gekipptes Fenster waren der oder die Tatverdächtigen eingedrungen und entwendeten mehrere Gegenstände, darunter ein Handy und ein Geldbeutel. Der Wohnungsinhaber schlief ...

