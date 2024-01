Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31

Geeste - 450 Liter Diesel aus Sattelzugmaschine entwendet - Zeugen gesucht

A31 / Geeste (ots)

Zwischen Samstag 15.45 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz Heseper Moor Ost an der A31 in Richtung Emden der Tank einer Sattelzugmaschine aufgebrochen und etwa 450 Liter Diesel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 765 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell