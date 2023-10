Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Positive Bilanz der Nacht der Bewerber

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sich am 13. Oktober 2023 an der landesweiten Aktion "Nacht der Bewerber" beteiligt und ab 17:00 Uhr interessante und spannende Einblicke in den Polizeiberuf geboten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5619837). Die erste Veranstaltung dieser Art im Landkreis Ludwigsburg stellte sich schnell als Erfolgsmodell heraus: Rund 250 Personen waren der Einladung zum Polizeipräsidium Ludwigsburg gefolgt und informierten sich über das polizeiliche Berufsbild. In gut drei Stunden gab es theoretische Informationen zum Bewerbungsverfahren und der Ausbildung, Einblicke in die Arbeit der Schutz- und Kriminalpolizei sowie Impressionen aus ansonsten eher unbekannten Bereichen wie beispielsweise dem polizeilichen Einsatztraining oder dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Im Nachgang zur "Nacht der Bewerber" gingen bereits zahlreiche Anfragen nach Praktikumsmöglichkeiten bei unseren Einstellungsberatern ein - und erfreulicherweise auch schon die ersten Bewerbungen. Informationen zur Ausbildung bei der Polizei sind im Internet abrufbar unter https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/berufsinfo/ oder https://www.karriere-polizei-bw.de/.

