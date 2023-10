POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Getränkemarkt

Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen, denen zwischen Donnerstag (19.10.2023) 21.00 Uhr und Freitag (20.10.2023) 06.45 Uhr in der Straße "Leinenbrunnen" in Affstätt etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sucht das Polizeirevier Herrenberg. Indem er ein Fenster aufhebelte, brach ein noch unbekannter Täter in diesem Zeitraum in Praxisräume ein und durchsuchte dann verschiedene Möbelstücke, die er teilweise ebenfalls aufbrach. ...

mehr