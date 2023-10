Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (20.10.2023) brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Dachsweg im Ludwigsburger Osten ein. Der Einbrecher hebelte einen Rollladen und eine Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Hauses. Teilweise durchsuchte er Möbel im Inneren. Vermutlich dürfte der Unbekannte nichts Stehlenswertes entdeckt haben und machte sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Oststadt zu wenden.

