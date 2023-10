Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm/Ludwigsburg: Unfall führt zu Straßensperrungen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (20.10.2023) ereignete sich gegen 05.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße bzw. der Landesstraße 1133 und der Frankfurter Straße bei Tamm ein Unfall. Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer wollte von Tamm kommend die Kreuzung überqueren, um weiter auf die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg aufzufahren. Vermutlich verwechselte er beim Zufahren auf die ampelgeregelte Kreuzung die für ihn geltende Ampel, mit der des Rechtsabbiegestreifens. In der Folge fuhr er bei Rot in die Kreuzung ein. Zeitgleich wollte ein 31 Jahre alter Transporter-Fahrer, der aus Sicht des 52-Jährigen von rechts kam, die Kreuzung in Richtung der Frankfurter Straße passieren. Dessen Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grün. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Fahrerseite, so dass der 31-Jährige nicht aus dem Fahrzeug herauskam. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer aus dem Transporter befreien. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden die Ludwigsburger Straße und die Auffahrt von der B 27 kommend gesperrt. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Skoda und Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Gegen 07.20 Uhr konnte die Ludwigsburger Straße wieder frei gegeben werden und etwa eine Stunde später war die gesamte Unfallstelle geräumt.

