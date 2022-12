Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag, 16.12.2022, gegen 15:07 h, die Bartholomäusstraße aus dem Ortskern Schwarzenholz kommend in Fahrtrichtung Schwalbach. Hierbei beschädigte er einen Pkw, welcher in Höhe der Bartholomäus-Apotheke geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per Mail an PI-LEBACH@polizei.slpol.de.

