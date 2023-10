Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vier beteiligte Fahrzeuge und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (20.10.2023) gegen 07.40 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg, kurz vor der Einmündung zur Solitudestraße, ereignete. Eine 53 Jahre alte Land-Rover-Fahrerin war auf der linken der beiden Geradeausspuren in Richtung Möglingen unterwegs. Als sie kurz vor der zu diesem Zeitpunkt rot zeigenden Ampel auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah sie mutmaßlich einen dort fahrenden Lkw eines ebenfalls 53-Jährigen. Der Land Rover touchierte daraufhin die Fahrerkabine des Lkw, wurde wieder nach links abgewiesen und kollidierte mit dem Renault eines 25-Jährigen, der verkehrsbedingt an der roten Ampel wartete. Dieser wurde wiederum auf einem vor ihm stehenden VW eines 36-Jährigen geschoben. Sowohl der Land Rover als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall den derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell