Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30

Bad Bentheim - 13 Sattelauflieger aufgeschlitzt und Ware entwendet - Zeugen gesucht

A30 / Bad Bentheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf dem Rastplatz Waldseite-Nord an der A30 in Fahrtrichtung Westen mehrere Sattelauflieger aufgeschlitzt. Aus einem der Anhänger wurden palettenweise unterschiedlichste Kosmetikartikel im vierstelligen Bereich entwendet. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell