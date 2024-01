POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Samstag zwischen 14 und 18.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Mohnstraße in Meppen eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

mehr