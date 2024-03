Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von zweiachsigem Anhänger

Hermersberg (ots)

Im Tatzeitraum vom 20.03.2024, 23:00 Uhr bis 21.03.2024, 07:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen zweiachsigen Anhänger des Herstellers Böckmann mit PS-Kennzeichen, welcher vor dem Garagentor des Anwesens Hauptstraße 50 in 66919 in Hermersberg abgestellt war. Die Schadenhöhe beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell