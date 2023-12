POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 36 am gestrigen Montag. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein VW-Fahrer gegen 10:10 Uhr auf der B36 bei Mörsch in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Straßenkreuzung zum Ettlinger Weg überholte der Mann mit seinem Golf offenbar zunächst an ...

