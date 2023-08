Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in leerstehende Wohnung

Sögel (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 08:30 Uhr kam es in der Berßener Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine leerstehende Wohnung. Aus der Wohnung wurde unter anderem eine Waschmaschine entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 630 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

