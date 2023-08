POL-EL: Groß Berßen - 5er-BMW während der Fahrt in Flammen aufgegangen

Lingen (ots) - Gestern gegen 21.30 Uhr geriet, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Backofen einer Brotstube in der Bernardstraße in Brand. Die Feuerwehr Lingen war mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: ...

