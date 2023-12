Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Pkw-Aufbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Sonntagmittag zwei 45- bzw. 59-jährige Männer dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Den Festgenommenen und einem weiteren flüchtigen Komplizen wird versuchter Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich die drei Männer in der Nacht zum Sonntag gegen 02:30 Uhr Zugang zu einem in der Konstanzer Straße in Karlsruhe abgestellten Fahrzeug verschafft haben, um dieses im Anschluss zu entwenden. Zeugen wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Diese konnte kurz darauf zwei der mutmaßlichen Täter, die sich hinter einer Mülltonne in Tatortnähe versteckt hatten, vorläufig festnehmen. Dem dritten Tatverdächtigen gelang trotz umfangreicher Suchmaßnahmen die Flucht. Ein Messer, dass die Beschuldigten mutmaßlich zum Öffnen des Fahrzeugs verwendet hatten, konnten die Beamten in einem Gebüsch auffinden.

Die festgenommenen Tatverdächtigen wurden zunächst in den Zentralgewahrsam der Polizei gebracht und nach ihrer Haftrichtervorführung noch am Sonntag in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

