Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Pkw-Diebstahl scheitert ++ Kalb auf der Fahrbahn - Autofahrer lebensgefährlich verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pkw-Diebstahl scheitert

Dörverden. Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Dörverden an der Straße Hinter der Bahn versuchte in der Nacht auf Sonntag ein unbekannter Täter, einen dort abgestellten Pkw zu entwenden. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Tür versuchte der Unbekannte offenbar, den alten Renault kurzzuschließen, was jedoch misslang. Stattdessen rollte der Pkw gegen einen anderen geparkten Pkw, wodurch jedoch kein Schaden entstand. Letztlich wurde keine Beute erlangt, jedoch beträchtlicher Schaden am Renault verursacht. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kalb auf der Fahrbahn - Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr auf der Straße Feldhorst (L149) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die L149 in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als plötzlich ein Kalb die Fahrbahn querte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und dem Tier, woraufhin der junge Mann die Kontrolle über den Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und kam anschließend wenige Meter weiter zum Stehen. Der 20-Jährige wurde in dem Auto eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, aufgrund derer er in eine Bremer Klinik eingeliefert werden musste. Sein 16-jähriger Mitfahrer erlitt hingegen leichte Verletzungen, auch er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Kalb mit weiteren Kälbern aus einem Stall nahe der Unfallstelle ausgebrochen sein. Die genauen Umstände hierzu sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeikommissariats Osterholz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell