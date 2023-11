POL-HRO: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand

Rostock (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag einen in Biestow abgestellten Pkw entwendet. Der dunkelbraune BMW X5 wurde am späten Montagabend vor einem Reihenhaus abgestellt. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags wurde der Diebstahl festgestellt und die Polizei umgehend informiert. Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt ...

mehr