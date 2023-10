Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Geschwindigkeitsüberschreitungen sind nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Aus diesem Grund führte die Polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung am Montag, dem 30.10.2023 Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Birkenfeld durch.

Zunächst wurde eine Messung im Bereich der Saarstraße in Birkenfeld in der neu geschaffenen 30-Km/H Zone durchgeführt. Es konnten insgesamt 14 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Der schnellste Fahrzeugführer entging einem einmonatigen Fahrverbot lediglich um 1 Km/H- Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 180EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Bei einer zweiten Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 41 im Bereich "Steinautal" wurden zwei Verstöße festgestellt. Während einer weiteren Kontrolle erhärtete sich außerdem der Verdacht der verbotenen Einnahme von Betäubungsmitteln gegen einen Fahrzeugführer, weshalb die Messung zum Treffen weiterer Maßnahmen vorzeitig abgebrochen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell