Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Handtaschenraub in Neuss

Neuss (ots)

Am Donnerstag (17.08.) verließ, gegen 12:45 Uhr, eine 28-jährige Neusserin ihre Wohnung an der Harffer Straße. Wenige Meter von ihrer Haustür entfernt, wurde sie von drei unbekannten Männern angesprochen, ob ihre Handtasche "echt" sei, da sie eine Markenhandtasche an ihrem Handgelenk trug. Sie lief weiter in Richtung eines Lebensmitteldiscounters an der Euskirchener Straße. An einem dortigen Durchgang trat eine Person von hinten an sie heran und versuchte ihre Handtasche vom Handgelenk zu entreißen. Da der Versuch scheiterte, entfernte sich der unbekannte Mann. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um einen der Männer, welche sie bereits vor ihrer Haustür ansprachen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten an der Harffer Straße / Bedburger Straße die drei beschriebenen Personen fest.

Zwei von ihnen flüchteten, als sie den Streifenwagen kommen sahen. Nach kurzer Zeit konnten alle Personen angetroffen werden.

Die Polizei brachte zwei Neusser im Alter von 20 und 31 Jahren, zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, zu einer Polizeiwache.

Ein 18-jähriger Neusser wurde vor Ort bereits entlassen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell