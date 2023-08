POL-NE: Hundebesitzer und Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Weil er mutmaßlich mit Rauschgift handelt, haben Polizeibeamte am Mittwochabend (16.08.), gegen 22:20 Uhr, an der Kölner Straße einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Zeugen hatten sich am gestrigen Abend über Lichtschein im Dachgeschoss eines leer stehenden Hauses gewundert und die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort nach dem Rechten sahen, trafen ...

