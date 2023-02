LPI-G: Hunde griffen Spaziergänger an

Altenburg (ots) - Schmölln: Feuerwehr und Polizei sind aufgrund eines heute Nacht (02.02.2023) gemeldeten Scheunenbrandes aktuell noch immer in Sommeritz im Einsatz. Gegen 00:35 Uhr ging die Meldung zum Brandgeschehen in der Alten Dorfstraße in Schmölln (Ortsteil Sommeritz) bei der Rettungsleitstelle ein, so dass die Einsatzkräfte ausrückten. Als diese vor Ort eintrafen stand eine der beiden Scheunen bereits in Vollbrand. Allerdings griffen die Flammen bereits auf eine ...

