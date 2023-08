POL-NE: Polizeibeamte finden Rauschgift in leer stehendem Haus

Neuss (ots) - Am Mittwoch (16.08.), gegen 15:15 Uhr, wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in Neuss gerufen. Am Grefrather Weg wurde bereits eine 55-jährige Dame durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Saarstraße unterwegs gewesen und versuchte an dem abgesenkten Bordstein auf den Radweg zu fahren. Dabei sei sie gestürzt und verletzte ...

