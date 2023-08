Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Mittwoch (16.08.), gegen 15:15 Uhr, wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in Neuss gerufen. Am Grefrather Weg wurde bereits eine 55-jährige Dame durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Saarstraße unterwegs gewesen und versuchte an dem abgesenkten Bordstein auf den Radweg zu fahren. Dabei sei sie gestürzt und verletzte sich.

Die Neusserin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell