Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Grevenbroich (ots)

Ein 57-jähriger Grevenbroicher hatte an der Kasterstraße, gegen 15:00 Uhr, ein Stahltor zur Straße sowie die Terrassentür zu seinem Haus geöffnet, da er seine Frau erwartete. Kurze Zeit später stand eine männliche Person auf der Treppe im Haus vor ihm. Der unbekannte Mann versuchte über das Schlafzimmer zu flüchten. Dabei sei ein Fliegengitter sowie ein Blumentopf beschädigt worden. Da ein Ausstieg über das Schlafzimmerfenster nicht funktionierte, rannte er in das Badezimmer und riss ein Fliegengitter vollständig aus der Verankerung, um von dort zu flüchten.

Ebenfalls kam ein Grevenbroicher am Mittwoch (16.08.), gegen 15:15 Uhr, nach Hause. Als er sein Haus an der Erftstraße betrat, ließ er die Tür des Seiteneingangs offen. Kurze Zeit später wollte er diese schließen und bemerkte dabei einen Mann, welcher mit einem Laptop durch die Seitentür herausrannte. Der 54-jährige lief dem mutmaßlichen Tatverdächtigen hinterher und informierte die Polizei. Eingesetzte Beamte konnten durch die Personenbeschreibungen den mutmaßlichen Tatverdächtigen an der Erftstraße antreffen.

Der 35-jährige Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Wache gebracht.

Am heutigen Donnerstag (17.08.), wurde er einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell