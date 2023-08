POL-NE: Riesenschlange löst Polizeieinsatz in Neuss aus

Neuss (ots) - Eine Umhängetasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse und ein Schwerbehinderten-Ausweis befanden, hat ein Unbekannter am Mittwoch (16.08.), zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, an einem Parkplatz an der Vogelsangstraße aus einem verschlossenen Auto gestohlen. Eine Neusserin hatte die Tasche unter den Fahrersitz ihres Wagens geschoben. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim ...

