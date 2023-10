POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus mehreren Baumaschinen

Konz (ots) - Am vergangenen Freitag, 27.10.2023, in der Zeit von 17-18 Uhr, wurden in der Konstantinstraße in Konz zwei Pkw mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Konz ...

mehr