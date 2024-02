Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 18.02.2024

Landkreise Verden& Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unter Einfluss gefahren

Oyten. In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Bereich Oyten an der A1 einen vollbesetzten Pkw Volvo aus Schweden. Bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung, ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Daher wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 35-jährigen Beifahrer fanden die Beamten diverse Haschischprodukte und stellten diese sicher. Gegen beide Männer wurden von den Beamten Verfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Mann randaliert und beleidigt Polizeibeamte Achim. Am Samstagabend randalierte ein alkoholisierter 27-jähriger Mann aus Grasberg vor einer Lokalität in der Grüne Straße in Achim und beschädigte einen dort abgeparkten Pkw durch das Abtreten eines Seitenspiegels. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme verweigerte der Verursacher zunächst die Angabe seiner Personalien gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten, sodass er zwecks Identitätsfeststellung dem örtlichen Polizeidienstgebäude zugeführt wurde. Der Mann beleidigte im Fortgang mehrfach die Einsatzkräfte. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde der 27-jährige entlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verweigerung der Personalienangabe eingeleitet.

Verkehrsunfall ohne Versicherungsschutz

In der Uphuser Heerstraße in Achim kam es am Samstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Achim kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Pkw einer 55-jährigen Bremerin, da er nicht rechtzeitig erkannte, dass sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 4000EUR. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten jedoch fest, dass für den auffahrenden Pkw des 30-Jährigen kein Haftplichtversicherungsschutz bestand, weshalb die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde.

Leicht verletzt nach Unfall

Achim. Am Samstagabend übersah eine 24-jährige Frau aus Langwedel, die mit ihrem Pkw die L156 in Achim Richtung Oyten-Bassen befuhr, das Rotlicht einer Ampelanlage in Höhe einer Kreuzung an der Anschlussstelle Achim-Ost. Es kam deshalb zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer von rechts kreuzenden und vorfahrtberechtigten 25-jährigen Fahrzeugführerin aus Achim. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500EUR. Die 24-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Landkreis Osterholz

Mehrere Diebstähle in Schwanewede

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Wohngebiet in Schwanewede zu mehreren Diebstählen und Einbrüchen. Betroffen waren mehrere Grundstücke im Erlenweg, Kastanienweg und der Heilshorner Straße. Ein bislang unbekannter Täter begab sich dabei zur Nachtzeit auf die verschiedenen Grundstücke und entwendete dort jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Fahrrädern. In einigen Fällen brach der Täter hierfür die Türen der Gartenhäuser bzw. Schuppen auf. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schwanewede unter der Telefonnummer 04209/91865-0 in Verbindung zu setzen.

Falsche Bettler bestehlen Rentner

Worpswede. Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Osterweder Straße zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 77-jähriger Mann von mehreren Personen angesprochen, die mittels Schildern vorgaben, Spenden zu sammeln. Die Personen verwickelten den Mann in ein Gespräch und lenkten ihn ab. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie und ein Mobiltelefon. Das Fehlen des Diebesgutes bemerkte der Mann erst, als er an der Kasse stand und seinen Einkauf bezahlen wollte. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Worpswede unter der Telefonnummer 04792/95679-0 in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin leicht verletzt

Lilienthal. Am frühen Samstagmittag kam es im Einmündungsbereich Scheeren/Beim neuen Damm im Gewerbegebiet Moorhausen in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Nach ersten Feststellungen befuhr die 54-jährige Frau aus Lilienthal mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Straße Beim neuen Damm. Als sie sich dem Einmündungsbereich zur Straße Scheeren näherte, fuhr eine 44-jährige Frau aus Lilienthal mit ihrem Pkw an und bog nach rechts ab. Dabei kam es zur leichten Kollision mit der Radfahrerin, welche daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde dem Krankenhaus zugeführt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Unfallflucht in Worpswede

Worpswede. In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr im Ortsteil Neu St. Jürgen in der Straße Am Schiffgraben zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lieferwagen einen in der Nähe befindlichen Wirtschaftsweg, obwohl das Befahren dieses Weges verboten ist. Dabei kollidierte der Wagen mit einem auf der Fahrbahn angebrachten Betonpoller. Der Lieferwagen wurde beschädigt und verlor anschließend eine erhebliche Menge an Motoröl, welches er in den angrenzenden Straßen verteilte. Schließlich ließ der unbekannte Fahrer den Transporter zurück, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Worpswede unter der Telefonnummer 04792/95679-0 in Verbindung zu setzen.

