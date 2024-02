Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall fordert einen Verletzten++Fehler beim Abbiegen++Betrunken verunfallt und geflüchtet++ Auf Vordermann aufgefahren +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall fordert einen Verletzten+ Ottersberg. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der BAB 1 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 09:00 Uhr fuhr ein 62-jähriger mit seinem Toyota auf der Autobahn in Richtung Hamburg. Als vor ihm ein 35-jähriger seinen Audi im dichten Verkehr abbremsen musste, bemerkte die der 62-jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.

+Fehler beim Abbiegen+ Verden. Mittwochvormittag wurde ein 29-jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 09:00 Uhr fuhr er mit seinem VW auf der Moorstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Meldauer Berg abbiegen. Hierbei fuhr er nicht weit genug rechts und touchierte den Kia einer 65-jährigen, die von rechts kam. Der 29-jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

+Betrunken verunfallt und geflüchtet+ Oyten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Schaphuser Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen Mitternacht fuhr ein 21-jähriger mit seinem Audi in Richtung Fischerhude und kam nach rechts von der Straße ab, wo er mit einer Laterne kollidierte. Danach flüchtete er mit seinem Audi vom Unfallort. Polizeibeamte konnten ihn kurz darauf an seiner Anschrift antreffen. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Auf Vordermann aufgefahren + Ritterhude. Am Donnerstagvormittag kam es in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 09:00 Uhr fuhr eine 21-jährige mit ihrem Opel auf der Stader Landstraße in Richtung Bremen. Als ein vor ihr fahrender 41-jähriger seinen Lkw mit Anhänger abbremsen musste, bemerkte sie dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde die 21-jährige leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa. 4.000 Euro beziffert.

