Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Müllcontainer brennt ++ Ohne Versicherung unterwegs ++ Berauscht gefahren ++ Auf Vordermann aufgefahren ++ Unfall beim Abbiegen ++ In den Gegenverkehr geraten +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Müllcontainer brennt + Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte in der Straße Zum Achimer Bahnhof ein Müllcontainer. Gegen 01:00 Uhr geriet der Müllbehälter aus bisher ungeklärter Ursache in Brand und musste durch die Feuerwehr Achim gelöscht werden, die eine Ausbreitung des Brandes verhindern konnte. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 800,- Euro. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202-9960 zu melden.

+ Ohne Versicherung unterwegs + Verden. Am Dienstagnachmittag fuhr eine Frau ohne Versicherungsschutz mit ihrem E-Scooter in der Großen Straße. Die 23-jährige fiel einer Polizeistreife auf, als sie am Lugenstein durch die Fußgängerzone fuhr. Bei einer Kontrolle wurde dann festgestellt, dass für das Fahrzeug keine erforderliche Haftpflichtversicherung vorlag. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

+ Berauscht gefahren + Verden. Am Dienstagnachmittag fuhr ein E-Scooter-Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Verden einen 28-jährigen Fahrer eines E-Scooter im Bereich der Straße Holzmarkt. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung von Drogen. Dem 28-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Achim. Am Samstagvormittag kam es in Baden zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein 48-jähriger mit seinem Jeep die Straße Badener Holz von Badenermoor in Richtung Autobahn 27. Als eine vor ihm fahrende 41-jährige mit ihrem Mazda nach links in Richtung Baden abbiegen wollte, bemerkte er dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde die 41-jährige leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa. 4.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Unfall beim Abbiegen + Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Bördestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 46-jährige fuhr mit ihrem Mercedes SLK in Richtung Bremer Straße und wollte nach links in die Heidkampstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine ihr entgegenkommende 33-jährige Mercedes-Fahrerin und konnte eine Kollision mit der E-Klasse nicht mehr verhindern. Die 33-jährige erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro.

+ In den Gegenverkehr geraten + Hambergen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Oldenbüttel. Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 54-jährige mit ihrem Skoda auf der Bahnhofstraße und geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem einem ihr entgegenkommenden VW eines 33-jährigen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell