POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 11.02.2024

Bereich Verden

Verden - Heranwachsender Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss: Am Sonntag, dem 11.02.2024, kontrollieren Beamte der Polizei Verden einen Heranwachsenden, der im Bereich des Ortsteils Walle mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergibt sich der Verdacht auf Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den Heranwachsenden, dem aufgrund seines Alters ein absolutes Alkoholverbot im Straßenverkehr auferliegt, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich Achim

Achim-Uesen - Radlader von Firmengelände gestohlen: In der Nacht von Freitag auf Samstag werden von einem Firmengelände im Industriegebiet Achim-Uesen insgesamt drei Radlader entwendet. Zuvor war von unbekannten Tätern das das Gelände verschließende Eingangstor gewaltsam geöffnet worden. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von 170.000,- EUR. Mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202/9960 in Verbindung zu setzen.

Achim-Uesen - Radfahrerin leicht verletzt: Am Samstagabend wird eine 26-jährige Radfahrerin leicht verletzt, als sie die Uesener Feldstraße in Höhe des Industriegebietes Uesen überquert und mit einem Fahrzeug kollidiert. Der 48-jährige Unfallverursacher war zuvor mit seinem VW Golf von der Max-Naumann-Straße abgebogen und hatte dabei die Radfahrerin übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die Radfahrerin wird vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Einbruch in die Biologische Station: Am Samstag, dem 10.02.2024, wird der Polizei gegen 04:00 Uhr durch einen Zeitungsausträger ein eingeschlagenes Fenster bei den Gebäuden der Biologischen Station in der Lindenstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellen kurz darauf fest, dass von noch unbekannten Tätern aus den Büroräumen drei Computer-Monitore entwendet worden waren. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791/3070 zu melden.

Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude - Einbruch in Lagerhalle: Am Samstag schlagen zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr bislang unbekannte Täter mit einem Nothammer eine Scheibe zu einer nicht mehr genutzten Lagerhalle in der Stendorfer Straße ein. Aus den Büroräumen werden defekte Laptops, zwei neuwertige Computer-Monitore und diverse Kabel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf die Täter bei der Polizeistation in Ritterhude unter der Rufnummer 04292/811740 zu melden.

Hambergen, Vollersode - zu laute Kohltour zieht unerwartete Konsequenzen nach sich: Am Samstag findet im Bereich Verlüßmoor eine Kohltour statt, die durch einen Trecker mit Anhänger begleitet wird, auf dem sich eine Musikanlage befindet. Aufgrund von mehreren Beschwerden von Anwohnern bezüglich zu lauter Musik wird die Gruppe von der Polizei kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass der Fahrer des Treckers lediglich im Besitz der Führerscheinklassen B und L ist, und somit keinen Ackerschlepper zweckentfremdet abseits von land- und fortwirtschaftlichen Einsätzen im öffentlichen Verkehrsraum führen darf. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

