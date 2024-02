Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Raub mit Spielzeugpistole++Brand in Obdachlosenunterkunft++Mehrere Einbrüche in Garagen++Einbruch in Reihenhaus++Beifahrerin nach Unfall verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Raub mit Spielzeugpistole+ Verden. Am Donnerstagabend, um 21.40 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Artilleriestraße zunächst zu einem Ladendiebstahl. Im Verlauf bedrohte der Täter eine Angestellte mit einer Waffe.

Ersten Informationen zufolge betrat der 31-jährige Beschuldigte aus Verden den Supermarkt. Er stahl diverse Lebensmittel und löste beim Verlassen des Marktes den Alarm aus. Eine Mitarbeiterin wurde auf ihn aufmerksam und wollte ihn aufhalten. Der Beschuldigte zog eine Pistole und bedrohte die 59-Jährige, bevor er zu Fuß vom Tatort flüchtete. Die 59-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. In der Nähe des Marktes konnte der Beschuldigte kurz darauf von Beamten der Polizei Verden gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme fanden sie eine Softair-Waffe bei dem Beschuldigten.

Der Beschuldigte soll noch heute einem Richter vorgeführt werden.

+Brand in Obdachlosenunterkunft+ Verden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00.20 Uhr, meldeten mehrere Bewohner einen Zimmerbrand in der Obdachlosenunterkunft in der Lindhooper Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr kamen bereits Flammen aus dem Zimmer.

Die Feuerwehr Verden löschte den Brand zügig, das Zimmer brannte dennoch vollständig aus.

Das Haus ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Verden kümmerte sich um die Unterbringung der evakuierten Bewohner. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens ließ sich bislang nicht beziffern.

Die Brandursache ist zunächst noch unklar. Der Zentrale Kriminaldienst Verden hat die Ermittlungen aufgenommen.

+Mehrere Einbrüche in Garagen+ Achim. In der Zeit von Montag bis Donnerstag kam es in der Magdeburger Straße zu mehreren Einbrüchen in einen Garagenkomplex. Die unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zugang zu den einzelnen Garagen. Ersten Informationen zufolge flüchteten sie ohne Diebesgut. Hinweise zu den Taten können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Reihenhaus+ Verden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag 13 Uhr bis Donnerstag 12.20 Uhr Zugang in ein Reihenhaus in der Ziegeleistraße. Sie beschädigten ein Fenster und betraten das Haus. Vermutlich ohne Diebesgut flüchteten die Täter vom Tatort. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beifahrerin nach Unfall verletzt+ Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Hauptstraße an der Kreuzung zur Dr.-Sasse-Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Skoda. Der 38-jährige Fahrer des VW bemerkte den vor ihm bremsenden 34-jährigen Fahrer des Skoda zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die 27-jährige Beifahrerin in dem Skoda wurde leicht verletzt und am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell