LPI-SHL: Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall

Schleusingen (ots) - Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Personen in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Ein 36-Jähriger Autofahrer stieß mit einem plötzlich die Straße querenden Fußgänger mit Rollator zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die Motorhaube des Renault geschleudert. Der Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Klinikum. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

mehr