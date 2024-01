Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14.00 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße (B55) / Lipperoder Straße / Lippestraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 23-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem BMW die Berliner Straße in nördliche Richtung und fuhr nach eigenen Angaben bei Gelblicht zeigender Ampel in die Kreuzung ein. Zeitgleich war ein 58-jähriger Lippstädter mit seinem Pkw Mercedes auf der Lipperoder Straße in Richtung Lipperode unterwegs und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, nachdem er zuvor auf dem Geradeausfahrstreifen vor der Ampel gewartet hatte. Es kam zu Kollision der Fahrzeuge, in deren Folge der BMW der Frau gegen den Ampelmast auf der Mittelinsel der Lippestraße geschleudert wurde. Der Ampelmast wurde dadurch aus der Verankerung gerissen und stürzte noch auf den Audi eines 44-jährigen Mannes aus Lippstadt, der sich auf der Linksabbiegerspur der Lippestraße befand. Die beiden unmittelbar am Unfall beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gravierende Verletzungen trugen sie nicht davon. Es entstand Sachschaden von annähernd 30.000 Euro. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell