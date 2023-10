Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Fahrradsturz gesucht

Olpe (ots)

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einer 17-jährigen Radfahrerin hat sich am Montag (30. Oktober) gegen 7 Uhr auf der Kurfürst-Heinrich Straße in Olpe ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die Schülerin die Straße talwärts und beabsichtigte an der Einmündung zur Kolpingstraße, nach links in Richtung Bruchstraße zu fahren. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer ebenfalls die Kolpingstraße in Richtung Bruchstraße. Da beide Fahrzeuge zeitgleich in den Kreuzungsbereich einfuhren, versuchte die 17-Jährige, dem Auto auszuweichen. Sie rutschte nach eigenen Angaben mit dem Rad weg und stürzte. Zeugen sowie der Verursacher fragten die Schülerin nach ihrem Wohlbefinden. Zunächst fühlte sie sich auch gut, suchte jedoch im Nachgang aufgrund von Schmerzen ein Krankenhaus auf. Der Pkw-Fahrer hatte seine Fahrt nach dem Sturz fortgesetzt.

Das Verkehrskommissariat sucht derzeit Zeugen sowie den beteiligten Pkw-Fahrer. Die Schülerin trug einen Helm sowie eine grüne Regenjacke. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4116 zu melden.

