POL-SO: Werl - Versuchter Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag haben Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität in der Innenstadt durchgeführt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die teilweise in ziviler Kleidung im Einsatz waren, bestreiften die Bereiche am Bahnhof, die Parkanlagen in der Innenstadt und die Fußgängerzone. Unter anderem wurden drei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls ...

mehr