Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz mit Festnahme von vier Ladendieben

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag haben Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität in der Innenstadt durchgeführt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die teilweise in ziviler Kleidung im Einsatz waren, bestreiften die Bereiche am Bahnhof, die Parkanlagen in der Innenstadt und die Fußgängerzone.

Unter anderem wurden drei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt. Weiterhin wurden drei Platzverweise wegen des Verstoßes gegen das Alkoholverbotes am Bahnhofsvorplatz ausgesprochen. Außerdem wurden mehrere verdächtige Personen kontrolliert.

Weiterhin konnten zwei Personen festgenommen werden, die Ladendiebstähle in drei Geschäften in der Fußgängerzone begangen haben. U.a. versuchten sie in einem Kaufhaus zwei Reisekoffer unbemerkt an der Kasse vorbei zu schieben.

Die beiden Ladendiebe (ein 30-jähriger Tunesier und ein 38-jähriger Algerier, beide aus der ZUE Soest) wurden vorläufig festgenommen und im Rahmen eines sofort eingeleiteten Ermittlungsverfahren der EK Prio bearbeitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 38-jährige wieder entlassen. Das Verfahren gegen den 30-jährigen Mann wird noch heute vor dem Amtsgericht Soest verhandelt.

Zwei weitere Ladendiebe wurde im Rahmen der Fahndung zu dem Einsatz der beiden Diebe aus der Fußgängerzone gestellt. Die beiden 28- und 42-jährigen Algerier aus der ZUE Soest entwendeten in einem Schuhgeschäft am Bahnhof mehrere Paar Schuhe. Beim Verlassen des Geschäftes schlug die Alarmanlage an und die Diebe ergriffen die Flucht. Im Zuge der Fahndung nach den beiden Ladendieben aus der Brüderstraße, konnten auch diese beiden Täter von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der 28-jährige geht aufgrund von mehreren Straftaten aus der Vergangenheit in Untersuchungshaft. Auch für den 42-jährigen Mann wird ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Hier steht ein Verhandlungstermin noch aus. Dieser wird spätestens Anfang nächster Woche stattfinden. Bis zu diesem Termin bleibt der Algerier im Gewahrsam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell