Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen

Mit vermutlich geflälschtem Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Coesfeld (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 19.11.2023, gegen 14.20 Uhr, die Straße Flamschen in Coesfeld. Im Kreuzungsbereich, unmittelbar am Tierheim, missachtete er die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers aus Coesfeld. Es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich. Im Verlauf der Unfallaufnahme händigte der 50-Jährige einen polnischen Führerschein aus, der augenscheinlich diverse Fälschungsmerkmale aufwies. Dieser wurde zur Prüfung sichergestellt.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell