POL-GM: Rücknahme Vermisstenfahndung

Radevormwald (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in Radevormwald-Herbeck wollte am Freitag (10. November) ein Zeuge zwei Tatverdächtige an der Flucht mit ihrem Auto hindern. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und verletzte den Zeugen leicht. Angestellte eines Lebensmittelmarktes an der Elberfelder Straße hatten am späten Nachmittag das Fehlen von Spirituosen ...

