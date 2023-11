Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Ladendiebstahl Zeugen angefahren und geflüchtet - Führerschein beschlagnahmt

Radevormwald (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Radevormwald-Herbeck wollte am Freitag (10. November) ein Zeuge zwei Tatverdächtige an der Flucht mit ihrem Auto hindern. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und verletzte den Zeugen leicht.

Angestellte eines Lebensmittelmarktes an der Elberfelder Straße hatten am späten Nachmittag das Fehlen von Spirituosen festgestellt. Bei der Sichtung einer Videoaufzeichnung stellte sich heraus, dass zwei Tatverdächtige kurz zuvor mehrere Flaschen in einer Sporttasche verstaut und den Markt anschließend verlassen hatten, ohne die Ware zu bezahlen.

Da sich die Tatverdächtigen noch in einem auf dem Parkplatz des Marktes abgestellten Auto aufhielten, wollten die Angestellten die Verdächtigen stellen und sprachen den Fahrer an. Als dieser daraufhin das Auto startete, versuchte einer der Zeugen den Mann an der Wegfahrt zu hindern, indem er sich dem Wagen in den Weg stellte. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und verletzte den Zeugen dabei leicht.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte etwa zwei Stunden später ein 23-jähriger Tatverdächtiger an der Halteranschrift in Solingen angetroffen werden. Der Verdächtige räumte die Tat ein, die Beute konnte aber nicht aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 23-Jährigen.

