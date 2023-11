Coesfeld (ots) - In Ottmarsbocholt sind Unbekannte am Sonntag (19.11.23) in zwei Häuser eingebrochen. An der Straße Holzfeld hebelten die Täter zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Unbekannte hebelten auch am Davertweg ein Fenster auf. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen prüft ...

