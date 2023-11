POL-COE: Sendne, Ottmarsbocholt/ Einbrüche

Coesfeld (ots) - Auf einem Wirtschaftsweg in Höven haben Unbekannte rund 150 Liter Diesel aus einem Bagger entwendet. zwischen 17 Uhr am Donnerstag (16.11.23) und 7 Uhr am Freitag (17.11.23) hebelten die Täter den Tankdeckel auf. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

