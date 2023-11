POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Höven/ Diesel aus Bagger gestohlen

Coesfeld (ots) - In Rorup gab es am Donnerstag (16.11.23) einen weiteren Einbruch in ein Haus. Am Erikaweg brachen Unbekannte zwischen 18.45 Uhr und 23.25 Uhr die Terassentür auf. Inwieweit sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang zum Einbruch an der Heidkämpe und bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

