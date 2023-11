POL-COE: Dülmen, Rorup, Heidkämpe/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Im Heilmanns Kamp in Havixbeck kam es am 15.11.2023, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 21.00 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten mit erheblicher Gewalt die Terrassentür eines freistehendes Einfamilienhauses auf. Anschließend durchwühlten sie Schränke in sämtlichen Räumen und entwendeten eine schwarze kleine Tasche mit Bargeld (dreistelliger Betrag). Hinweise bitte an die Polizei in ...

