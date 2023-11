Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.11.23) kam es auf der Ortsumgehung Lette zur Kollision zwischen einem Auto und dem Auflieger eines Lkw. Gegen 4.25 Uhr war der 53-jährige Lkw-Fahrer auf der B474 in Richtung Dülmen unterwegs. Aus der Gegenrichtung kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen. In einer Rechtskurve geriet das Auto über die Mittellinie und fuhr gegen die hintere Achse des Aufliegers. Der Unbekannte hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Coesfeld.

Einen weiteren Unfallbeteiligten sucht die Polizei nach einem Vorfall am Vogelsang am Donnerstag (16.11.23). Gegen 13 Uhr war eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld in Richtung Gerlever Weg unterwegs. Ihr kam ein blauer Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, der zuvor vom Gerlever Weg in den Vogelsang abgebogen war. Das Auto hat ein Coesfelder Kennzeichen. Am Steuer saß eine Frau, auf der Rückbank war ein großer Hund zu sehen.

Als sich die unbekannte Autofahrerin auf Höhe der Coesfelderin befand, musste diese aufgrund eines geparkten Fahrzeugs auf die Spur der Fahrradfahrerin ausweichen. Dadurch war die 49-Jährige gezwungen, ebenfalls auszuweichen. Sie stürzte mit ihrem Fahrrad. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es jedoch nicht. Die Fahrradfahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort. Sie soll um die 20 Jahre alt sein und blonde Haare haben, die zu einem Dutt gebunden waren.

Die Polizei in Coesfeld bittet in beiden Fällen unter 02541-140 um Hinweise.

