Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Cochem (ots)

Am Donnerstag, den 16.11.2023, kam es in der Ravenéstraße in Cochem, in Höhe des dortigen Amtsgerichtes, zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW (Farbe grau) durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Cochem (02671-9840).

